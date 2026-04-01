Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Château de Monbazillac Monbazillac
Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Château de Monbazillac Monbazillac vendredi 17 avril 2026.
Monbazillac
Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat
Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Laissez vous tenter par une expérience gourmande au cœur du Château de Monbazillac. Découvrez l’accord subtil entre nos vins et la finesse du chocolat lors d’une dégustation sensorielle inédite. Entre douceur, intensité et arômes délicats, ce moment de partage ravira les amateurs de plaisirs sucrés comme les curieux en quête de nouvelles saveurs.
Réservation recommandée. .
Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52 monbazillac@chateau-monbazillac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat
L’événement Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Monbazillac (Dordogne)
- Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac 12 avril 2026
- Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac 12 avril 2026
- Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Château de Monbazillac Monbazillac 18 avril 2026
- Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Château de Monbazillac Monbazillac 24 avril 2026
- Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Château de Monbazillac Monbazillac 25 avril 2026