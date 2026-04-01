Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Château de Monbazillac Monbazillac

Monbazillac

Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Laissez vous tenter par une expérience gourmande au cœur du Château de Monbazillac. Découvrez l’accord subtil entre nos vins et la finesse du chocolat lors d’une dégustation sensorielle inédite. Entre douceur, intensité et arômes délicats, ce moment de partage ravira les amateurs de plaisirs sucrés comme les curieux en quête de nouvelles saveurs.

Réservation recommandée. .

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52 monbazillac@chateau-monbazillac.com

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English : Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat

L’événement Châteaux en fête Château de Monbazillac Dégustation vins et chocolat Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides