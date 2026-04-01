Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac

Monbazillac

Châteaux en fête Château de Monbazillac

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:30:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Le temps d’une journée, le Château de Monbazillac se transforme en véritable théâtre de cape et d’épée !

Une troupe d’escrimeurs en costumes d’époque investit la cour du château pour offrir des démonstrations spectaculaires d’escrime artistique.

Entre duels chorégraphiés, gestes précis et ambiance historique, petits et grands sont invités à plonger au cœur de l’art du combat tel qu’il se pratiquait autrefois.

Tout le parcours de visite sera accessible: château, musée du vin, extérieurs .

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52 monbazillac@chateau-monbazillac.com

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L’événement Châteaux en fête Château de Monbazillac Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides