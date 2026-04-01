Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac

Monbazillac

Châteaux en fête Château de Monbazillac

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Découvrez l’univers d’Alexia Chevrollier, artiste pluridisciplinaire, elle s’intéresse à la manière dont les objets qui nous entourent se transforment, et accompagne, toujours avec soin, leurs mutations.

Sans réservation. .

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52 monbazillac@chateau-monbazillac.com

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English : Châteaux en fête Château de Monbazillac

L’événement Châteaux en fête Château de Monbazillac Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides