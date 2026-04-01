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Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac

Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac

Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Château de Monbazillac

Adresse : 4 Rte du Château

Ville : 24240 Monbazillac

Département : Dordogne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Monbazillac

Châteaux en fête Château de Monbazillac

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Découvrez l’univers d’Alexia Chevrollier, artiste pluridisciplinaire, elle s’intéresse à la manière dont les objets qui nous entourent se transforment, et accompagne, toujours avec soin, leurs mutations.

Sans réservation.   .

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52  monbazillac@chateau-monbazillac.com

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English : Châteaux en fête Château de Monbazillac

L’événement Châteaux en fête Château de Monbazillac Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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