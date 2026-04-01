Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac
Châteaux en fête Château de Monbazillac Château de Monbazillac Monbazillac dimanche 12 avril 2026.
Monbazillac
Châteaux en fête Château de Monbazillac
Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Découvrez l’univers d’Alexia Chevrollier, artiste pluridisciplinaire, elle s’intéresse à la manière dont les objets qui nous entourent se transforment, et accompagne, toujours avec soin, leurs mutations.
Sans réservation. .
Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52 monbazillac@chateau-monbazillac.com
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English : Châteaux en fête Château de Monbazillac
L’événement Châteaux en fête Château de Monbazillac Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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