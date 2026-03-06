Châteaux en fête Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

Châteaux en fête Château de Montaigne

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-22

2026-04-11 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-25

Châteaux en Fête 2026

Visites théâtralisées

Vivez l’aventure des 1001 châteaux du Périgord…

Venez découvrir la Tour de Montaigne et le Château du XIXème accompagné des domestiques !

Les mercredis 8, 15 et 22 avril et les week-ends 11, 12 et 25, 26 avril.

Nombre de places limitées, pensez à réserver. .

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93 info@chateau-montaigne.com

