Châteaux en fête Château de Panisseau escape game familial

Château de Panisseau Thénac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Le Château de Panisseau, domaine viticole de 106 hectares, se situe à 20 minutes de Bergerac et à 15 minutes d’Eymet, entre la Gironde et la Dordogne. Il a été construit par les Anglais à l’époque de la IVème croisade, peu avant 1200. Maintenu par ses différents propriétaires, ce château, dont l’architecture fut remaniée à la renaissance, est avant tout un témoignage de l’architecture périgourdine féodale.

Enfermé par des voleurs dans la cuisine du Château, vous devrez prévenir le propriétaire qu’ils pillent la cave. Vous disposerez de 30 minutes pour résoudre 12 énigmes et trouvez la clé qui vous permettra de sortir de la pièce. Les énigmes sont pour petits et grands, et tournent autour de la cuisine, du vin et de la propriété.

Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable).

Les animaux sont acceptés. .

Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com

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L’événement Châteaux en fête Château de Panisseau escape game familial Thénac a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides