Châteaux en fête Château de Panisseau

Château de Panisseau Thénac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Le Château de Panisseau, domaine viticole de 106 hectares, se situe à 20 minutes de Bergerac et à 15 minutes d’Eymet, entre la Gironde et la Dordogne. Il a été construit par les Anglais à l’époque de la IV-ème croisade, peu avant 1200. Maintenu par ses différents propriétaires, ce château, dont l’architecture fut remaniée à la renaissance, est avant tout un témoignage de l’architecture périgourdine féodale.

Passez découvrir le domaine, son histoire, son vignoble et son chai autour d’une dégustation. Une expérience inoubliable !

Le château de Panisseau vous accueille de façon exceptionnelle pour vous faire découvrir son histoire. Découvrez les évolutions intérieures (3 pièces) et extérieures du château du XIIe siècle au cours d’une visite commentée puis dégustez les vins de la propriété.

Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable).

Les animaux sont acceptés. .

Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Châteaux en fête Château de Panisseau

L’événement Châteaux en fête Château de Panisseau Thénac a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides