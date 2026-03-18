Châteaux en fête Château de Panisseau visite du vignoble

Château de Panisseau Thénac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Le Château de Panisseau, domaine viticole de 106 hectares, se situe à 20 minutes de Bergerac et à 15 minutes d’Eymet, entre la Gironde et la Dordogne. Il a été construit par les Anglais à l’époque de la IVème croisade, peu avant 1200. Maintenu par ses différents propriétaires, ce château, dont l’architecture fut remaniée à la renaissance, est avant tout un témoignage de l’architecture périgourdine féodale.

Visite de la propriété viticole, venez découvrir le domaine, son histoire, son vignoble et son chai suivi d’une dégustation. Nous vous raconterons l’histoire du Château du XIIe siècle, le cycle de la vigne, les étapes de la vinification puis nous dégusterons trois millésimes du Château de Panisseau.

Vous découvrirez le chai de vinification, les extérieurs du château ainsi que son parc.

Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable).

Les animaux sont acceptés. .

Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com

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L’événement Châteaux en fête Château de Panisseau visite du vignoble Thénac a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides