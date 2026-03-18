Châteaux en fête Château de Panisseau visite historique Thénac
Châteaux en fête Château de Panisseau visite historique Thénac samedi 11 avril 2026.
Châteaux en fête Château de Panisseau visite historique
Château de Panisseau Thénac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-11
Le Château de Panisseau, domaine viticole de 106 hectares, se situe à 20 minutes de Bergerac et à 15 minutes d’Eymet, entre la Gironde et la Dordogne. Il a été construit par les Anglais à l’époque de la IVème croisade, peu avant 1200. Maintenu par ses différents propriétaires, ce château, dont l’architecture fut remaniée à la renaissance, est avant tout un témoignage de l’architecture périgourdine féodale.
En autonomie, accédez au parc et à trois pièces à l’intérieur du château, accompagné d’un document explicatif. Vous découvrirez l’histoire du château et de son architectures. Terminez pas une dégustation des vins de la propriété.
Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable).
Les animaux sont acceptés. .
Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com
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L’événement Châteaux en fête Château de Panisseau visite historique Thénac a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides