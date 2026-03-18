Châteaux en fête Château de Panisseau visite historique

Château de Panisseau Thénac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Le Château de Panisseau, domaine viticole de 106 hectares, se situe à 20 minutes de Bergerac et à 15 minutes d’Eymet, entre la Gironde et la Dordogne. Il a été construit par les Anglais à l’époque de la IVème croisade, peu avant 1200. Maintenu par ses différents propriétaires, ce château, dont l’architecture fut remaniée à la renaissance, est avant tout un témoignage de l’architecture périgourdine féodale.

En autonomie, accédez au parc et à trois pièces à l’intérieur du château, accompagné d’un document explicatif. Vous découvrirez l’histoire du château et de son architectures. Terminez pas une dégustation des vins de la propriété.

Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable).

Les animaux sont acceptés. .

Château de Panisseau Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Châteaux en fête Château de Panisseau visite historique

L’événement Châteaux en fête Château de Panisseau visite historique Thénac a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides