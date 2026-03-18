Châteaux en fête Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse

Châteaux en fête Château de Tiregand

Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Le château vous propose deux façons de découvrir les lieux une visite immersive autour d’Arsène Lupin ou une visite libre sans jeu.

Le célèbre gentleman cambrioleur est à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre son équipe. Saurez-vous relever les épreuves qu’il vous a préparées et lui prouver vos compétences ?

Il faut prévoir 2h sur place. Le jeu dure environ 1h30.

Le jeu est accessible à tous à partir de 4 ans. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés afin que chacun s’amuse, petits comme grands.

Attention, le parcours n’est pas accessible en poussette, il est préférable de prévoir un porte-bébé pour l’ensemble du parcours !

Les chiens sont les bienvenus au Château.

Accessibilité

Seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les étages sont uniquement accessibles par des escaliers.

Réservation recommandée. .

Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 26 26 54 chateau.tiregand24@gmail.com

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L’événement Châteaux en fête Château de Tiregand Creysse a été mis à jour le 2026-03-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides