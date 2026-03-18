Châteaux en fête Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse
Châteaux en fête Château de Tiregand Château de Tiregand Creysse samedi 11 avril 2026.
Châteaux en fête Château de Tiregand
Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-11
Le château vous propose deux façons de découvrir les lieux une visite immersive autour d’Arsène Lupin ou une visite libre sans jeu.
Le célèbre gentleman cambrioleur est à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre son équipe. Saurez-vous relever les épreuves qu’il vous a préparées et lui prouver vos compétences ?
Il faut prévoir 2h sur place. Le jeu dure environ 1h30.
Le jeu est accessible à tous à partir de 4 ans. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés afin que chacun s’amuse, petits comme grands.
Attention, le parcours n’est pas accessible en poussette, il est préférable de prévoir un porte-bébé pour l’ensemble du parcours !
Les chiens sont les bienvenus au Château.
Accessibilité
Seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les étages sont uniquement accessibles par des escaliers.
Réservation recommandée. .
Château de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 26 26 54 chateau.tiregand24@gmail.com
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L’événement Châteaux en fête Château de Tiregand Creysse a été mis à jour le 2026-03-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides