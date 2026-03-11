Châteaux en fête Château Mounet-Sully Route de Mussidan Bergerac

Début : 2026-04-18
2026-04-18

Le propriétaire du château assurera les visites.

Réservation recommandée.
Cette animation est prévue en intérieur.
Intérieur du château et parc.

TARIFS
12 euros par adulte
8 euros à partir de 10 ans
gratuit pour les moins de 10 ans

Restauration possible sur place.   .

Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20  laurent.peslerbe@wanadoo.fr

