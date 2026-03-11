Châteaux en fête Château Mounet-Sully Route de Mussidan Bergerac
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Le propriétaire du château assurera les visites.
Réservation recommandée.
Cette animation est prévue en intérieur.
Intérieur du château et parc.
TARIFS
12 euros par adulte
8 euros à partir de 10 ans
gratuit pour les moins de 10 ans
Restauration possible sur place. .
Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20 laurent.peslerbe@wanadoo.fr
