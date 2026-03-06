Châteaux en Fête Concert au Château de Barrière Villamblard

Châteaux en Fête Concert au Château de Barrière

Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Concert de l’ensemble Si Dolce, la musique au fil du temps, suivi du verre de l’amitié.

20h, château de Barrière

Tarif 12€/pers.

Visite libre et gratuite du château possible avant et après le concert

Tél: 06 82 14 37 67 . Taillefer .

Avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 37 67 marchanddm@aol.com

