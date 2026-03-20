Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour Hôtel particulier Brou de Laurière Périgueux

Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 2026-04-29

Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour Hôtel particulier Brou de Laurière Périgueux mercredi 29 avril 2026.

Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour

Hôtel particulier Brou de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Dans le cadre de l’opération Châteaux en fête Le Fonds de dotation Patrick de Brou de Laurière vous invite au concert lyrique intitulé Journal d’amour .

Œuvres de Brahms, Bridge, Debussy, Connesson, Saint Saens, Chopin…
Interpretées par:
Flore Royer mezzo-soprano, talent Adami classique 2024
Marie Ducroux altiste, talent Adami classique 2024
Gaspard Thomas pianiste, talent Adami classique 2024   .

Hôtel particulier Brou de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34  evenement@broudelauriere.fr

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English : Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour

L’événement Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux

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