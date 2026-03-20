Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour Hôtel particulier Brou de Laurière Périgueux
Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour Hôtel particulier Brou de Laurière Périgueux mercredi 29 avril 2026.
Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour
Hôtel particulier Brou de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Dans le cadre de l’opération Châteaux en fête Le Fonds de dotation Patrick de Brou de Laurière vous invite au concert lyrique intitulé Journal d’amour .
Œuvres de Brahms, Bridge, Debussy, Connesson, Saint Saens, Chopin…
Interpretées par:
Flore Royer mezzo-soprano, talent Adami classique 2024
Marie Ducroux altiste, talent Adami classique 2024
Gaspard Thomas pianiste, talent Adami classique 2024 .
Hôtel particulier Brou de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34 evenement@broudelauriere.fr
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English : Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour
L’événement Châteaux en fête Concert lyrique Journal d’amour Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux