Châteaux en fête exposition La vie de Mounet-Sully Route de Mussidan Bergerac

Le propriétaire du château assurera les visites.
Exposition sur la vie de Mounet-Sully
Accès libre et gratuit
Pour en savoir d’avantage sur le Château, visite guidée à 18h payant.
Restauration possible sur place. .
Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20 laurent.peslerbe@wanadoo.fr
