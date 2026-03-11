Châteaux en fête exposition La vie de Mounet-Sully Route de Mussidan Bergerac

Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

2026-04-25

Le propriétaire du château assurera les visites.
Exposition sur la vie de Mounet-Sully
Accès libre et gratuit
Pour en savoir d’avantage sur le Château, visite guidée à 18h payant.
Restauration possible sur place.   .

Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20  laurent.peslerbe@wanadoo.fr

L’événement Châteaux en fête exposition La vie de Mounet-Sully Bergerac a été mis à jour le 2026-03-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

