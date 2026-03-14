Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

A proximité de Bergerac, au cœur du Périgord Pourpre, la Chartreuse du Bignac fut édifiée au XVIIe siècle sur les ruines d’un ancien château fort. Restaurée en 2003 dans le respect des traditions, elle abrite aujourd’hui un hôtel 4* de 12 chambres distingué par le Guide Michelin, ainsi qu’un restaurant gastronomique.

La Chartreuse du Bignac vous propose de découvrir son parc grâce à une carte digitale accessible sur votre mobile, pour une visite libre et immersive. .

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

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English : Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac

L’événement Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides