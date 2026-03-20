Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac vernissage La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac vernissage

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

A proximité de Bergerac, au cœur du Périgord Pourpre, la Chartreuse du Bignac fut édifiée au XVIIe siècle sur les ruines d’un ancien château fort. Restaurée en 2003 dans le respect des traditions, elle abrite aujourd’hui un hôtel 4* de 12 chambres distingué par le Guide Michelin, ainsi qu’un restaurant gastronomique.

La Chartreuse du Bignac a le plaisir de vous convier au vernissage des œuvres de l’artiste peintre Zigou.

Un moment privilégié placé sous le signe de l’art et de la convivialité, ouvert à tous, sur réservation obligatoire, dans le cadre de Châteaux en fête

Seront accessibles aux visiteurs les salons de La Chartreuse ainsi que la salle du restaurant. Ils pourront également se balader dans le parc.

Il sera également possible de prolonger cette soirée en dînant sur place au restaurant gastronomique de La Chartreuse du Bignac, sur réservation préalable. Menu à partir de 63 € .

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

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English : Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac vernissage

L’événement Châteaux en fête La Chartreuse du Bignac vernissage Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides