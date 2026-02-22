Châteaux en Fête L’hôtel Fayard Hôtel Fayard Périgueux

Châteaux en Fête L’hôtel Fayard

Hôtel Fayard 5 rue Limogeanne Périgueux Dordogne

2026-04-10

2026-04-11

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-17

Châteaux en fête

Visite exceptionnelle de l’Hôtel Fayard.

Cet emblème Renaissance de Périgueux vous révélera tous ses trésors porte ornée, façades sculptées, escalier monumental et cheminée du XVIe siècle remarquablement conservés.

1 h | Tarifs de 0 à 4 € | Réservation obligatoire

RDV 5 rue Limogeanne .

Châteaux en Fête L'hôtel Fayard

