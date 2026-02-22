Châteaux en Fête L’hôtel Fayard Hôtel Fayard Périgueux
Châteaux en Fête L’hôtel Fayard
Hôtel Fayard 5 rue Limogeanne Périgueux Dordogne
Tarif : – – 3 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-17
Châteaux en fête
Visite exceptionnelle de l’Hôtel Fayard.
Cet emblème Renaissance de Périgueux vous révélera tous ses trésors porte ornée, façades sculptées, escalier monumental et cheminée du XVIe siècle remarquablement conservés.
1 h | Tarifs de 0 à 4 € | Réservation obligatoire
RDV 5 rue Limogeanne .
Hôtel Fayard 5 rue Limogeanne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
