Châteaux en Fête Maison Nathis Saint-Sulpice-de-Roumagnac

Châteaux en Fête Maison Nathis

Maison Nathis Saint-Sulpice-de-Roumagnac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de l’édition Châteaux en fête 2026, la Maison Nathis vous propose différentes animations !

Samedi 25 et dimanche 26 avril de 10h à 17h Exposition-vente d’Artisanat et d’Art organisée par ARTISIO avec une vingtaine d’exposants environ. Des démonstrations de savoir-faire seront proposées par les artistes et artisans d’Artisio.

De plus, des jouets anciens en bois, fabriqués par l’ébéniste Dominique Jellibert, seront installés et mis gratuitement à la disposition du public.

Gratuit. Food-truck sur place.

Les extérieurs de la chartreuse seront accessibles au public sans réservation.

Visite guidée de la chartreuse rénovée sur demande pendant Châteaux en fête par petits groupes.

Réservation obligatoire. .

Maison Nathis Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 07 22 19

English : Châteaux en Fête Maison Nathis

As part of the Châteaux en fête event, the Château de Jaurias offers a range of activities!

Saturday, April 25 and Sunday, April 26, from 10 a.m. to 5 p.m. Arts and Crafts exhibition and sale organized by ARTISIO, with some twenty exhibitors, and guided tour

