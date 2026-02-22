Châteaux en Fête Reconstitutions historiques Rue de Turenne Périgueux
Rue de Turenne Château Barrière Périgueux Dordogne
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
2026-04-11
Châteaux en fête
Démonstrations d’Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) à travers la reconstitution historique d’une milice urbaine et médiévale du début du XVe siècle, telle que pouvait en avoir Périgueux à cette époque.
45 min | Gratuit | Réservation conseillée
RDV Château Barrière .
Rue de Turenne Château Barrière Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
