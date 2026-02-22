Châteaux en Fête Reconstitutions historiques Rue de Turenne Périgueux

Châteaux en Fête Reconstitutions historiques

Rue de Turenne Château Barrière Périgueux Dordogne

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : 2026-04-11

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Châteaux en fête

Démonstrations d’Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) à travers la reconstitution historique d’une milice urbaine et médiévale du début du XVe siècle, telle que pouvait en avoir Périgueux à cette époque.

45 min | Gratuit | Réservation conseillée

RDV Château Barrière .

Rue de Turenne Château Barrière Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Châteaux en Fête Reconstitutions historiques

