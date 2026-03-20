Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière Hôtel de Laurière Périgueux
Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière Hôtel de Laurière Périgueux jeudi 23 avril 2026.
Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière
Hôtel de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-24
Visite guidée des intérieurs et extérieurs de l’hôtel Laurière, son parc et son garage automobile.
Sur réservation par mail uniquement
Les animaux ne sont pas admis. .
Hôtel de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34 evenement@broudelauriere.fr
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English : Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière
L’événement Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux