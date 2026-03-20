Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière Hôtel de Laurière Périgueux

Châteaux en fête Visite de l'Hôtel de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 2026-04-23

Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière Hôtel de Laurière Périgueux jeudi 23 avril 2026.

Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière

Hôtel de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23 2026-04-24

Visite guidée des intérieurs et extérieurs de l’hôtel Laurière, son parc et son garage automobile.
Sur réservation par mail uniquement
Les animaux ne sont pas admis.   .

Hôtel de Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34  evenement@broudelauriere.fr

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English : Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière

L’événement Châteaux en fête Visite de l’Hôtel de Laurière Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux

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