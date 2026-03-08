Châteaux en fêtes Visite du Château de Château-l’Evêque Château Château-l’Évêque

Châteaux en fêtes Visite du Château de Château-l’Evêque

Le château de Château-l’Evêque ouvre ses portes à l’occasion de Châteaux en fêtes !

Visite guidée par le propriétaire, tous les jours sauf le mercredi, à 15h et 17h (réservation obligatoire par téléphone 06 21 55 23 06).

L’histoire de Château-l’Evêque se confond avec celle du Périgord, ceci depuis le Xe siècle. L’actuel Château fut construit en 1347 par Adhémar de Neuville, Evêque de Périgueux, afin de fermer la Porte Nord de Périgueux lors de la Guerre de Cent Ans. A cette époque le Château est constitué de deux forteresses. Incendié et en partie détruit au cours de cette guerre, il renaît de ses cendres tel un Phénix et devient un exemple d’architecture Médiévale et Renaissance.

Hôtel dans les années 70, il accueillit des célébrités du Show Business et du monde entier. Le château a maintenant une vocation de chambre d’hôtes, il accueille également des événements exceptionnels. .

