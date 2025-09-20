Châtel au son des cloches Ars Sonora Châtel

Châtel au son des cloches Samedi 20 septembre, 14h00 Ars Sonora Haute-Savoie

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Des «s’nailles» au cou des vaches au carillon de l’église Saint-Laurent sans oublier l’Ars Sonora qui vous réservera une surprise, Châtel au son des cloches réveille vos sens au cours d’une visite ludique et interactive.

Ars Sonora Place de l’église, 74390 Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 73 22 44 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Service Culture et Patrimoine de Châtel