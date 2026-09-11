Chatel ZombiRun stade Gaillot-Sutter Châtellerault
vendredi 30 octobre 2026 · stade Gaillot-Sutter · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Chatel ZombiRun
stade Gaillot-Sutter 19 rue Raymond Pitet Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Venez arpenter les pistes cyclables et autres rues de Chatellerault sur 5 ou 10km avec votre plus beau déguisement zombi. Au diable le chrono, la Chatel ZombiRun est avant tout une course festive et décomplexée. Éclairage obligatoire… .
stade Gaillot-Sutter 19 rue Raymond Pitet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine courirdanschatellerault86@gmail.com
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English :
L’événement Chatel ZombiRun Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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