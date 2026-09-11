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Chatel ZombiRun stade Gaillot-Sutter Châtellerault

vendredi 30 octobre 2026 · stade Gaillot-Sutter · Châtellerault

Chatel ZombiRun stade Gaillot-Sutter Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
stade Gaillot-Sutter
Adresse
19 rue Raymond Pitet Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Chatel ZombiRun

stade Gaillot-Sutter 19 rue Raymond Pitet Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Venez arpenter les pistes cyclables et autres rues de Chatellerault sur 5 ou 10km avec votre plus beau déguisement zombi. Au diable le chrono, la Chatel ZombiRun est avant tout une course festive et décomplexée. Éclairage obligatoire…   .

stade Gaillot-Sutter 19 rue Raymond Pitet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   courirdanschatellerault86@gmail.com

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English :

L’événement Chatel ZombiRun Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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