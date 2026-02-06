Châtellerault ville occupée, ville libérée (1940-1944) rue Chemery les Deux Availles-en-Châtellerault
rue Chemery les Deux Espace Descartes Availles-en-Châtellerault Vienne
Création audiovisuelle du Centre Châtelleraudais Histoire et Archive (CCHA): réalisé à partir de documents d’archives et de témoignages, cette création mène le spectateur dans trois lieux emblématiques sur le boulevard Blossac occupé, à la manufacture pôle de résistance, et sur le pont Henri IV pour célébrer la libération. Elle accompagne un livret “Parcours” Villes Pays d‘Art & d’Histoire présenté au cours de la séance. .
rue Chemery les Deux Espace Descartes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine ccha.chatellerault@gmail.com
