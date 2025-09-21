Chatillon au fil des siècles Dombes Tourisme Châtillon-sur-Chalaronne

Chatillon au fil des siècles Dimanche 21 septembre, 14h00 Dombes Tourisme Ain

25 Personne(s) maxi

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Partez à la découverte du riche passé de Châtillon-sur-Chalaronne, du XIᵉ au XVIIIᵉ siècle, à travers des cartes postales anciennes. Explorez ses emblématiques halles, son église Saint-André, et marchez sur les traces de Philibert Commerson, célèbre botaniste natif de la ville, découvreur de l’hortensia.

Dombes Tourisme place du champ de foire,01400 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 55 02 27 http://wwwdombes-tourisme.com

Archives Départementales de l’Ain