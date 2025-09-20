« Châtillon de pont en pont » Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois

« Châtillon de pont en pont » Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois samedi 20 septembre 2025.

« Châtillon de pont en pont » 20 et 21 septembre Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

« Châtillon de pont en pont »

Une visite à trois voix pour découvrir les ponts de Châtillon Bourg avec Sylvie Veye Chareton, Bernard Ravet pour l’ACSPADE et François Morin de l’ADRQBC.

Découverte de l’architecture des différents ponts qui ont permis au fil du temps de franchir la rivière du Bez, le torrent de BaÏn et les ruisseaux de Lagier et de l‘Adoux …

Lavoir du champ de foire, Châtillon-en-Diois rue des fourchaux 26410 Châtillon-en-diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

« Châtillon de pont en pont »

© Alain Morin