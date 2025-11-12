CHATO POINTU – LE KASTELET Lens

Pappy prépare la braderie de la semaine prochaine. Pour ce faire, il y a lieu de ranger un peu le garage. C’est l’occasion pour petit Jean de découvrir ces trésors cachés. Tiens justement, il y a un vieux cartable qui traîne ici…Mais quelle est donc cette petite épée de bois qui dépasse ? Voici Petit Jean qui se transforme en petit chevalier ! Mais devenir un chevalier n’est pas chose facile !Au fait que faut-il pour devenir un véritable chevalier ? Et si ensemble nous déclinions la recette du parfait petit chevalier ?Il faut d’abord être courageux, un peu téméraire, mais pas trop, juste ce qu’il faut pour être un preux chevalier.A partir de 2.5 ans

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62