Chatopia 2026 Château du Bec du Gave Port-de-Lanne

Informations pratiques

Port-de-Lanne

Châtopia 2026

Château du Bec du Gave 2351 Route du Bec du Gave Port-de-Lanne Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Venez assister au festival Chatopia, à cette occasion le parc du Château du Bec du Gave se pare de musique, d’art et de lumière.

Samed 12 septembre

– à partir de 16h balades en galupe

– à 20h00 concert folk pop avec Ian and the border Companheros

Dimanche 13 septembre

– à partir de 10h00 expositions de voitures de collection et motos anciennes, expositions d’arts et antiquités, les instants musicaux avec plusieurs concerts de jazz, dans le parc du château avec la présence de Cédric Chauveau (piano solo) et Bourbon Street Band (jazz New Orléans), découverte de l’Armagnac avec le domaine de la Tuilerie

– balades en bateau. Présence de runabouts. Balades en galupe.

Restauration sur place. .

Château du Bec du Gave 2351 Route du Bec du Gave Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 60 54 26 info@chateaudubecdugave.com

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English : Châtopia 2026

L’événement Châtopia 2026 Port-de-Lanne a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans