Chattologie – conférence théâtralisée avec Alice Bié Théâtre 100 Noms Nantes

Chattologie – conférence théâtralisée avec Alice Bié 10 et 11 décembre Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

14 € à 26 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T20:15:00 – 2025-12-10T21:35:00

Fin : 2025-12-11T19:00:00 – 2025-12-11T20:20:00

Il y a aussi quelques gros mots tels que « chatte », « bite » et « Darmanin » (mais ta mère peut venir quand même).

C’est d’utilité publique et c’est important.

C’est important que plus personne n’ait honte de dire le mot règles.

C’est important que plus personne n’ait honte d’avoir une tache de sang sur son pantalon.

C’est important d’espérer qu’un jour, plus personne ne doive aller bosser le ventre en supplice et la culotte en zone de guerre.

Chattologie existe pour essuyer nos larmes de rage, de rire, se donner de la force et apprendre des trucs. Ensemble.

Ce spectacle n’est pas remboursé par la sécu mais il devrait. Les tampons aussi. Vous n’êtes pas d’accord ? Venez.

Avec Alice Bié

Texte : Louise Mey

Mise en scène : Karim Tougui

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h20

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]

Chattologie est un spectacle ouvert à toustes. On y parle de règles, flux, et tampons. Et de ce qui s’y cache de très drôle et de pas drôle du tout. nantes nantes métropole