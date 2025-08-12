Chattologie, conférence théâtralisée Théâtre 100 Noms Nantes

Chattologie, conférence théâtralisée Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 10 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 20:15 – 21:35

Gratuit : non De 14 € à 26 € Tout public

Il y a aussi quelques gros mots tels que « chatte », « bite » et « Darmanin ». (Mais ta mère peut venir quand même)C’est d’utilité publique et c’est important.C’est important que plus personne n’ait honte de dire le mot règles.C’est important que plus personne n’ait honte d’avoir une tache de sang sur son pantalon.C’est important d’espérer qu’un jour, plus personne ne doive aller bosser le ventre en supplice et la culotte en zone de guerre.Chattologie existe pour essuyer nos larmes de rage, de rire, se donner de la force et apprendre des trucs. Ensemble.Ce spectacle n’est pas remboursé par la sécu mais il devrait. Les tampons aussi. Vous n’êtes pas d’accord ? Venez.Durée : 1h20À partir de 12 ansSCOLAIRESDes séances scolaires sont programmées pour ce spectacle les 11 et 12 déc. | Contactez Alexandra Dugot alexandra@theatre100noms.comRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/