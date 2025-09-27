Chaud ! Concert au bar Les Limogés Limoges

Chaud ! Concert au bar Les Limogés Limoges samedi 27 septembre 2025.

10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Afrokitchen est de retour au Limogés pour un nouveau concert plein d’énergie et de groove à la sauce afrobeat ! Une soirée où il fera chaud, très chaud, de plus en plus chaud ! .

10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32

