Chaud devant ! PIOCHE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 15:30 – 16:30

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Dans le pur style One man band, LE VOILA VOILA se déchaîne avec une sensibilité à fleur de mot et une énergie follement folk ! Au plus proche du public, il livre un show en solo où l’on prend la vie comme un cadeau et où l’éclat d’un rire vaut toutes les tirelires, avec un généreux goût de liberté qui donne le smile en chantant les ami-es, les amours, les embêtes ! Alors CHAUD DEVANT et dedans…Site du spectacleteaser du spectacle

PIOCHE Nantes 44000



Afficher la carte du lieu PIOCHE et trouvez le meilleur itinéraire

