Chaud devant !, PIOCHE, Nantes

Chaud devant ! Samedi 28 mars, 15h30 PIOCHE Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Dans le pur style One man band, LE VOILA VOILA se déchaîne avec une sensibilité à fleur de mot et une énergie follement folk ! Au plus proche du public, il livre un show en solo où l’on prend la vie comme un cadeau et où l’éclat d’un rire vaut toutes les tirelires, avec un généreux goût de liberté qui donne le smile en chantant les ami-es, les amours, les embêtes ! Alors CHAUD DEVANT et dedans…

Site du spectacle

teaser du spectacle

PIOCHE 10 Rue de Bel air, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.lesvoilavoila.com/chaud-devant-/index2.php »}, {« data »: {« author »: « CEDRIC LEVAIRE », « cache_age »: 86400, « description »: « CHAUD DEVANT ! LE VOILA VOILA (cru00e9ation 2017)navec Cu00e9dric Levaire : chant, guitare, harmonica et grosse caissennDans le style « One man band », LE VOILA VOILA se du00e9chau00eene avec une sensibilitu00e9 u00e0 fleur de mot et une u00e9nergie du00e9multipliu00e9e follement folk ! Au plus proche du public, il nous offre un vrai show ou00f9 l’on prend la vie comme un cadeau, ou00f9 l’u00e9clat d’un rire vaut toutes les tirelires, avec une pointe de blues pou00e9tique et un gu00e9nu00e9reux gou00fbt de libertu00e9 et d’optimisme qui donne le smile !nAlors CHAUD DEVANT et dedans…nnPlus d’infos ? http://www.lesvoilavoila.com », « type »: « video », « title »: « CHAUD DEVANT ! LE VOILA VOILA Teaser Youtube 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/o-ByxoV-TpA/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=o-ByxoV-TpA », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCaER7D4hzn9s69z99OojfBQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert concert homme orchestre