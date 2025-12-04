Chaud ou froid : comment les plus grands phénomènes volcaniques de la Terre ont influencé le cycle du carbone et le climat Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes Rennes Vendredi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Conférence de Géosciences Rennes, par Lawrence PERCIVAL (Vrije Universiteit Amsterdam)

L’activité volcanique a eu une influence majeure sur le cycle du carbone et le climat global de la Terre depuis les débuts de l’histoire de la planète, à l’échelle géologique comme à l’échelle humaine. De nombreux événements (géologiques) soudains qui ont perturbé le cycle mondial du carbone et le climat ont coïncidé avec d’énormes épisodes volcaniques lors de la formation de grandes provinces ignées (LIP), en particulier au cours des 300 derniers millions d’années du Phanérozoïque. La formation des LIP a entraîné des éruptions volcaniques de coulées de lave s’étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés et, dans certains cas, une intrusion importante de lithologies riches en carbone, qui auraient cumulativement entraîné des émissions à grande échelle de CO2 dans l’atmosphère. Au cours des dernières décennies, l’impact des émissions anthropiques modernes de CO2 sur le climat et l’environnement mondiaux a suscité un intérêt accru pour ces périodes de l’histoire de la Terre qui ont connu des changements environnementaux similaires (dans une certaine mesure).

Cependant, l’étude des changements climatiques passés liés aux grandes provinces ignées dans ce contexte repose sur la compréhension des liens de causalité entre le volcanisme et le cycle du carbone. Il s’agit non seulement de comprendre comment ils ont pu provoquer une augmentation des niveaux mondiaux de CO2 et favoriser le réchauffement climatique, mais aussi comment ils ont agi comme des puits de carbone susceptibles d’entraîner une baisse des températures. Dans cette présentation, je présente certains de mes travaux passés et en cours sur la manière dont ces événements volcaniques majeurs ont influencé le cycle du carbone terrestre de différentes manières, en mettant l’accent sur l’utilisation croissante d’outils géochimiques sédimentaires tels que les concentrations de mercure et les isotopes d’osmium au cours des dernières années.

Salle OSERen, Bât 14B campus de beaulieu, Université de Rennes 263 Avenue du Général Leclerc Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine