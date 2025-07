Chaude’Zembre concerts rock La Pesse

Chaude’Zembre concerts rock La Pesse samedi 5 juillet 2025.

Chaude’Zembre concerts rock

Lieu-dit Chaudezembre La Pesse Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Chaude’Zembre concerts rock

Le samedi 5 juillet à La Pesse (stade de foot de Chaude’Zembre)

Stade de foot de Chaude’Zembre La Pesse (39)

À partir de 18h30

Entrée 5€ (gratuit -12 ans)

Une soirée 100% rock au cœur du Haut-Jura !

→ GRAND BEN Pop Rock

→ TALYSKER Rock’n Roll / Rockabilly

→ MR.PROP Punk Rock

Buvette & petite restauration

Organisé par l’Union Sportive et Culturelle de La Pesse

On vous attend nombreux dans une ambiance conviviale, festive et un peu déjantée… comme on les aime ! .

Lieu-dit Chaudezembre La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté usclapesse@gmail.com

English : Chaude’Zembre concerts rock

German : Chaude’Zembre concerts rock

Italiano :

Espanol :

L’événement Chaude’Zembre concerts rock La Pesse a été mis à jour le 2025-06-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE