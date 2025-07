Chaudron de contes Champ communal de Kergonano, baden Baden

Chaudron de contes Samedi 19 juillet, 21h00 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Payant, de 9 à 15 €

Début : 2025-07-19T21:00:00 – 2025-07-19T23:30:00

Fin : 2025-07-19T21:00:00 – 2025-07-19T23:30:00

Préparez-vous à une soirée inoubliable où les voix se mêlent pour tisser des rêves ! Le Festival du Conte de Baden vous invite à une grande veillée contée avec la participation exceptionnelle de toutes les conteuses et tous les conteurs du Festival.

C’est l’occasion parfaite de réentendre vos artistes préféré·e·s ou de découvrir pour la première fois celles et ceux que vous n’avez pas encore eu la chance d’écouter. Laissez-vous transporter par la diversité de leurs univers et l’immensité de leurs imaginaires.

Un moment unique où histoires drôles, émouvantes et captivantes s’entremêlent pour vous faire voyager au-delà des mots.

Venez rêver avec nous !

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d'autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

