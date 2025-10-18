Chaudron de contes Festival de la Charrette aux Merveilles CENTRE SOCIAL TI AN OLL Plourin-lès-Morlaix
Chaudron de contes Festival de la Charrette aux Merveilles CENTRE SOCIAL TI AN OLL Plourin-lès-Morlaix samedi 18 octobre 2025.
Chaudron de contes Festival de la Charrette aux Merveilles
CENTRE SOCIAL TI AN OLL 1 Rue des Genêts Plourin-lès-Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Soirée inaugurale de La charrette aux merveilles avec plusieurs artistes conteurs et musiciens qui nous feront découvrir leurs univers et nous mettront l’eau à la bouche pour le reste du festival.
Un pot convivial sera offert aux participants. .
CENTRE SOCIAL TI AN OLL 1 Rue des Genêts Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 72 54 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chaudron de contes Festival de la Charrette aux Merveilles Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BAIE DE MORLAIX