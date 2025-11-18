Chaudronnerie & tuyauterie : deux métiers en or dans l’industrie ! ️ TRIAMETAL Tours

Chaudronnerie & tuyauterie : deux métiers en or dans l'industrie ! ️ Mardi 18 novembre, 11h00

2025-11-18T11:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T11:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Bienvenue chez TRIAMETAL, une entreprise où le métal devient haute précision ! Dans ce live, tu vas découvrir trois pros aux parcours différents mais complémentaires : Mathilde, gérante de CTL (le bureau d’études et de chiffrage), Sébastien, laseriste passionné par la découpe de précision, et Gaël, soudeur et commercial. Ils te montrent leur quotidien, leurs gestes techniques et les machines de haute technologie qu’ils utilisent.

Tu comprendras comment on passe d’un plan à une pièce industrielle prête à être utilisée dans l’énergie, la chimie ou encore l’agroalimentaire. Et surtout, tu verras que ces métiers sont accessibles, passionnants et très demandés !

️ Si tu aimes la pratique, les grands chantiers et le travail d’équipe, ce live est pour toi !

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Centre-Val de Loire, la branche UIMM Loiret-Touraine et Avec l’industrie®.

TRIAMETAL
Tours 37000
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

