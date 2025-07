CHAUDRONS & MARMITONS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

CHAUDRONS & MARMITONS COUVENT DES JACOBINS Toulouse dimanche 27 juillet 2025.

CHAUDRONS & MARMITONS

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-27 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

Date(s) :

2025-07-27 2025-07-31 2025-08-21 2025-08-28

Découvrez les pratiques des maîtres-queux , ces mixologues de l’époque, ainsi que la recette l’hypocras et concocter votre propre boisson médiévale.

Un atelier pour mettre à jour les secrets des maître-queux. Découvrir les pratiques des mixologues médiévaux, la recette de la boisson signature de l’époque (l’hypocras), et les ingrédients qui la composent. Suivez la présentation des diverses épices et herbes à l’origine des saveurs riches et parfumées et transformez-vous en petit alchimiste pour concocter votre propre breuvage. Profitez d’une parenthèse ludique et originale en famille au cœur d’un site historique.

Bon à savoir

– À partir de 8 ans

– 1 adulte accompagnant par enfant

– Rendez-vous départ visite à l’accueil/boutique .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Discover the practices of the « maîtres-queux », the mixologists of the time, as well as the recipe for hypocras, and concoct your own medieval drink.

German :

Erfahren Sie mehr über die Praktiken der damaligen Mixologen und das Rezept des Hypokras und brauen Sie Ihr eigenes mittelalterliches Getränk.

Italiano :

Scoprite le pratiche dei « maîtres-queux », i mescitori dell’epoca, e la ricetta dell’hypocras, e preparate la vostra bevanda medievale.

Espanol :

Descubra las prácticas de los « maîtres-queux », los cocteleros de la época, así como la receta del hipocrás, y prepare su propia bebida medieval.

L’événement CHAUDRONS & MARMITONS Toulouse a été mis à jour le 2025-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE