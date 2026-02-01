CHAUDRONS & MARMITONS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

CHAUDRONS & MARMITONS

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Découvrez les pratiques des maîtres-queux , ces mixologues de l’époque, ainsi que la recette l’hypocras et concocter votre propre boisson médiévale.

Un atelier pour mettre à jour les secrets des maître-queux. Découvrir les pratiques des mixologues médiévaux, la recette de la boisson signature de l’époque (l’hypocras), et les ingrédients qui la composent. Suivez la présentation des diverses épices et herbes à l’origine des saveurs riches et parfumées et transformez-vous en petit alchimiste pour concocter votre propre breuvage. Profitez d’une parenthèse ludique et originale en famille au cœur d’un site historique.

Bon à savoir

– À partir de 8 ans

– 1 adulte accompagnant par enfant

– Rendez-vous départ visite à l’accueil/boutique 8 .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the practices of the maîtres-queux , the mixologists of the time, as well as the recipe for hypocras, and concoct your own medieval drink.

L’événement CHAUDRONS & MARMITONS Toulouse a été mis à jour le 2026-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE