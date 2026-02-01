CHAUDRONS & MARMITONS COUVENT DES JACOBINS Toulouse
CHAUDRONS & MARMITONS COUVENT DES JACOBINS Toulouse vendredi 27 février 2026.
CHAUDRONS & MARMITONS
COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Découvrez les pratiques des maîtres-queux , ces mixologues de l’époque, ainsi que la recette l’hypocras et concocter votre propre boisson médiévale.
Un atelier pour mettre à jour les secrets des maître-queux. Découvrir les pratiques des mixologues médiévaux, la recette de la boisson signature de l’époque (l’hypocras), et les ingrédients qui la composent. Suivez la présentation des diverses épices et herbes à l’origine des saveurs riches et parfumées et transformez-vous en petit alchimiste pour concocter votre propre breuvage. Profitez d’une parenthèse ludique et originale en famille au cœur d’un site historique.
Bon à savoir
– À partir de 8 ans
– 1 adulte accompagnant par enfant
– Rendez-vous départ visite à l’accueil/boutique 8 .
COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the practices of the maîtres-queux , the mixologists of the time, as well as the recipe for hypocras, and concoct your own medieval drink.
L’événement CHAUDRONS & MARMITONS Toulouse a été mis à jour le 2026-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE