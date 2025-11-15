Chaudun, la montagne blessée Promenade de la Digue Nyons

Chaudun, la montagne blessée

Début : 2025-11-15 20:00:00

D’après l’œuvre de Luc Bronner, dans le cadre de Contes et Rencontres et de Nyons en scène.

Théâtre poétique

Tout public à partir de 13 ans Durée 1h15

English :

Based on the work of Luc Bronner, as part of Contes et Rencontres and Nyons en scène.

Poetic theater

All ages 13 and up Running time: 1h15

German :

Nach dem Werk von Luc Bronner, im Rahmen von Contes et Rencontres und Nyons en scène.

Poetisches Theater

Für alle ab 13 Jahren Dauer: 1h15

Italiano :

Basato sull’opera di Luc Bronner, nell’ambito di Contes et Rencontres e Nyons en scène.

Teatro poetico

Per tutti a partire dai 13 anni Durata: 1h15

Espanol :

Basado en la obra de Luc Bronner, en el marco de Contes et Rencontres y Nyons en scène.

Teatro poético

A partir de 13 años Duración: 1h15

