Chaudun, la montagne blessée Promenade de la Digue Nyons samedi 15 novembre 2025.
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-11-15 20:00:00
2025-11-15
D’après l’œuvre de Luc Bronner, dans le cadre de Contes et Rencontres et de Nyons en scène.
Théâtre poétique
Tout public à partir de 13 ans Durée 1h15
Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
Based on the work of Luc Bronner, as part of Contes et Rencontres and Nyons en scène.
Poetic theater
All ages 13 and up Running time: 1h15
German :
Nach dem Werk von Luc Bronner, im Rahmen von Contes et Rencontres und Nyons en scène.
Poetisches Theater
Für alle ab 13 Jahren Dauer: 1h15
Italiano :
Basato sull’opera di Luc Bronner, nell’ambito di Contes et Rencontres e Nyons en scène.
Teatro poetico
Per tutti a partire dai 13 anni Durata: 1h15
Espanol :
Basado en la obra de Luc Bronner, en el marco de Contes et Rencontres y Nyons en scène.
Teatro poético
A partir de 13 años Duración: 1h15
