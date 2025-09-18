Chauffe citron Espace Léonard de Vinci Saint-Varent
Chauffe citron Espace Léonard de Vinci Saint-Varent jeudi 18 septembre 2025.
Chauffe citron
Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Travaillons notre mémoire.
Nous créons énigmes, jeux et récits pour animer la vie culturelle et sociale. Nous semons la curiosité et récoltons la convivialité.
Au grenier de Léonard
Travaillons notre mémoire.
Nous créons énigmes, jeux et récits pour animer la vie culturelle et sociale. Nous semons la curiosité et récoltons la convivialité.
Au grenier de Léonard .
Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org
English : Chauffe citron
Let’s work on our memory.
We create riddles, games and stories to enliven cultural and social life. We sow curiosity and harvest conviviality.
Léonard’s attic
German : Chauffe citron
Lassen Sie uns an unserem Gedächtnis arbeiten.
Wir schaffen Rätsel, Spiele und Geschichten, um das kulturelle und soziale Leben zu beleben. Wir säen Neugier und ernten Geselligkeit.
Auf dem Dachboden von Leonardo
Italiano :
Lavoriamo sulla nostra memoria.
Creiamo indovinelli, giochi e storie per animare la vita culturale e sociale. Seminiamo la curiosità e raccogliamo i frutti della convivialità.
La soffitta di Léonard
Espanol : Chauffe citron
Trabajemos nuestra memoria.
Creamos adivinanzas, juegos e historias para animar la vida cultural y social. Sembramos la semilla de la curiosidad y cosechamos los frutos de la convivencia.
El desván de Léonard
L’événement Chauffe citron Saint-Varent a été mis à jour le 2025-09-05 par Maison du Thouarsais