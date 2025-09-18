Chauffe citron Espace Léonard de Vinci Saint-Varent

Chauffe citron Espace Léonard de Vinci Saint-Varent jeudi 18 septembre 2025.

Chauffe citron

Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent Deux-Sèvres

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Travaillons notre mémoire.

Nous créons énigmes, jeux et récits pour animer la vie culturelle et sociale. Nous semons la curiosité et récoltons la convivialité.

Au grenier de Léonard

Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org

English : Chauffe citron

Let’s work on our memory.

We create riddles, games and stories to enliven cultural and social life. We sow curiosity and harvest conviviality.

Léonard’s attic

German : Chauffe citron

Lassen Sie uns an unserem Gedächtnis arbeiten.

Wir schaffen Rätsel, Spiele und Geschichten, um das kulturelle und soziale Leben zu beleben. Wir säen Neugier und ernten Geselligkeit.

Auf dem Dachboden von Leonardo

Italiano :

Lavoriamo sulla nostra memoria.

Creiamo indovinelli, giochi e storie per animare la vita culturale e sociale. Seminiamo la curiosità e raccogliamo i frutti della convivialità.

La soffitta di Léonard

Espanol : Chauffe citron

Trabajemos nuestra memoria.

Creamos adivinanzas, juegos e historias para animar la vida cultural y social. Sembramos la semilla de la curiosidad y cosechamos los frutos de la convivencia.

El desván de Léonard

