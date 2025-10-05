CHAUNU FAIT SON SHOW – CENTRE JEROME CUZIN Auch

CHAUNU FAIT SON SHOW Début : 2026-01-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Derrière son pupitre, Chaunu fusionne l’humour acéré à l’art du dessin en direct diffusé sur écran, pour décortiquer les rouages de la politique. Dessinateur de presse et caricaturiste, Emmanuel Chaunu croque l’actualité depuis 1986 et publie chaque jour ses dessins dans Ouest France et L’Union l’Ardennais… touchant ainsi plus d’un million de lecteurs. Chaunu collabore également aux côtés de Michel Drucker en tant que chroniqueur dans l’émission Vivement Dimanche sur France 3. Autre facette de cette personnalité débordante de créativité, Chaunu est aussi un homme de scène. Debout derrière son pupitre, Chaunu fusionne l’humour acéré avec l’art du dessin en direct diffusé sur écran, pour décortiquer les rouages de la politique. Avec une dose d’impertinence et de perspicacité, il croque sur scène les personnages et les événements qui font la une, offrant un regard incisif et hilarant sur les arcanes du pouvoir. Une expérience à la fois divertissante et instructive, où rires et réflexions se mêlent pour un cocktail explosif. Et comme Chaunu n’épargne personne, il offre un moment d’improvisation totale avec une personne du public…

CENTRE JEROME CUZIN 13 RUE GUYNEMER 32000 Auch 32