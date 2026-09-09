Chausey Grandes Marées, histoire et découverte de l’estran Granville

Informations pratiques

Granville

Chausey Grandes Marées, histoire et découverte de l’estran

RDV à la gare maritime Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:30:00

fin : 2026-09-11 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Au cours d’une balade intime de 8 km, au rythme de vos pas et dans la bonne humeur, je me propose de vous narrer l’histoire moderne de Chausey avec la création de la Société Immobilière des Iles Chausey puis à la découverte de l’estran : faune et flore marine aussi.

En 1918, la Reine des Iles, Léonie Hédouin, unique propriétaire de l’archipel, n’a pour descendance qu’un neveu affairiste qui, s’il hérite, risque de faire perdre l’âme de son cher archipel.

Sur les conseils de son confesseur, elle va accepter la vente à 3 riches amoureux de Chausey à travers une SCI en 1919.

Mais entretenir un archipel coûte beaucoup d’argent. Nos investisseurs se rendent compte que leur entreprise prenait très vite du plomb dans l’aile …

Heureusement, l’arrivée du grand industriel automobile, Louis Renault, va sauver Chausey…

Beaucoup pensent que l’archipel de Chausey est un monde de granit. Si c’est vrai à marée haute, à marée basse, il devient une immense plage de sable. C’est cette immensité, avec sa faune et sa flore marine, que je vous propose de découvrir …. Au cours d’une visite commentée de quelque 5 kilomètres, armé(e) de votre appli Bernic&Clic pour découvrir la faune et la flore marine, nous passerons nombres d’ilôts utilisés autrefois pour extraire le granit, des rochers tels l’Artichaut, le Chapeau ou le Vieux pour terminer à la Saunière avec sa piscine… miraculeuse.

Tout ce dont vous avez besoin Votre billet de bateau, une paire de chaussures de marche confortables, des chaussons de plage (ou des bottes), une paire de jumelles (facultatif), votre pique-nique et votre participation pour les prestations du guide.

Billet de bateau non inclus (Pour réserver en ligne voir le site Joly France Votre participation est assurée lorsque je reçois votre n° de réservation de billet. Je vous confirme cette participation par courriel ou SMS .

RDV à la gare maritime Granville 50400 Manche Normandie +33 6 65 63 73 42 michel.jeanne40@gmail.com

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English : Chausey Grandes Marées, histoire et découverte de l’estran

L’événement Chausey Grandes Marées, histoire et découverte de l’estran Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer