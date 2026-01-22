CHAUSSETTES ET CHUCHOTIS Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun
CHAUSSETTES ET CHUCHOTIS Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun dimanche 1 février 2026.
CHAUSSETTES ET CHUCHOTIS Salon jeunesse À vos Livres !
Avenue de Bel air Issoudun Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:15:00
fin : 2026-03-01 15:15:00
Date(s) :
2026-02-01
Par Xavier Stubbe
Dès 4 ans Durée 60 min. CCAC
Sur réservation au 02 54 21 66 13. .
Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Xavier Stubbe
L’événement CHAUSSETTES ET CHUCHOTIS Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays d’Issoudun