CHAUSSIN EN ROSE TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne Chaussin

CHAUSSIN EN ROSE TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN samedi 18 octobre 2025.
Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne 3 place du Collège Chaussin Jura
Début : 2025-10-18 08:15:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
Marche solidaire 2 km (PMR), 5 km, 10 km
Inscriptions dès 8h15, départs différés de 9h30 à 10h30
Participation 5 €
Musique et ambiance conviviale toute la journée
Animation Vélo Smoothie pédalez puis dégustez votre smoothie brûlez des calories tout en vous régalant !
Stands d’information et prévention avec les associations et professionnels de santé Avec la présence de
OncoDoubs
Vivre comme avant
La Ligue contre le cancer
Buvette et petite restauration sur place, avec crêpes à savourer !
Venez marcher, vibrer et partager avec nous !
Chaque pas et chaque présence comptent.
Ensemble, faisons de Chaussin une vague rose de solidarité !
En partenariat avec Maison de Services Chaussin, Chauss’Pied, Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne, Mairie de Chaussin, lyre chaussinoise, UCAC Chaussin, FC Plaine 39 .
Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne 3 place du Collège Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 cabou.cathy@gmail.com
