CHAUSSIN EN ROSE TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne Chaussin

CHAUSSIN EN ROSE TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne Chaussin samedi 18 octobre 2025.

CHAUSSIN EN ROSE TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne 3 place du Collège Chaussin Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 08:15:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Marche solidaire 2 km (PMR), 5 km, 10 km

Inscriptions dès 8h15, départs différés de 9h30 à 10h30

Participation 5 €

Musique et ambiance conviviale toute la journée

Animation Vélo Smoothie pédalez puis dégustez votre smoothie brûlez des calories tout en vous régalant !

Stands d’information et prévention avec les associations et professionnels de santé Avec la présence de

OncoDoubs

Vivre comme avant

La Ligue contre le cancer

Buvette et petite restauration sur place, avec crêpes à savourer !

Venez marcher, vibrer et partager avec nous !

Chaque pas et chaque présence comptent.

Ensemble, faisons de Chaussin une vague rose de solidarité !

En partenariat avec Maison de Services Chaussin, Chauss’Pied, Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne, Mairie de Chaussin, lyre chaussinoise, UCAC Chaussin, FC Plaine 39 .

Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne 3 place du Collège Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 cabou.cathy@gmail.com

English : CHAUSSIN EN ROSE TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CHAUSSIN EN ROSE TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN Chaussin a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE