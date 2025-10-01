Chaussons aux tomates Glob Théâtre Bordeaux

Chaussons aux tomates 1 – 3 octobre Glob Théâtre Gironde

À travers cette performance culinaire et participative, Hiba Najem met à l’honneur un plat traditionnel du village de sa mère, Beit Chabeb : les chaussons aux tomates qui constituent selon les femmes du village un remède contre les chagrins d’amour.

L’artiste libanaise s’inspire du rythme de la fabrication de ces chaussons pour créer le rythme de son jeu. Entre le temps du lever de la pâte, la préparation de la farce, la confection des chaussons et leur enfournement sa performance se divise elle aussi en quatre parties principales. Tout en cuisinant ce plat rural oublié, elle raconte les histoires de ces femmes et de la tomate : amour toxique, sexualité, relation à la vie, à la mort…

Sur une grande table, le public est invité à écouter l’histoire de ces villageoises libanaises tout en mettant la main à la pâte pour confectionner ces pâtisseries qu’il dégustera ensuite.

« Le besoin de s’asseoir sur une même table et de se lancer dans une simple discussion est devenu une nécessité » – Hiba Najem

A l’issue des représentations de 12h30, un pique-pique aux influences libanaises à emporter sera proposé au tarif de 8€. C’est notre partenaire la MIAM qui les confectionnera. Réservez votre pique nique en même temps que vos billets de spectacle.

en coréalisation avec le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole en partenariat avec la MIAM

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66

