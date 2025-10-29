Chauve-Souris Kawaï, tous niveaux 20mille Nantes

Chauve-Souris Kawaï, tous niveaux 20mille Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 14:00 – 16:30

Gratuit : non 30€ Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Venez découvrir ou continuer la pratique du crochet d’une après-midi Ô P’tits Coins !Vous réaliserez une chauve-souris au crochet d’un diamètre de 5-6cm, vous pourrez la personnaliser avec les conseils d’Elodie.Pour la personnalisation de l’objet, vous aurez à disposition de la feutrine, de la colle ou encore des yeux de sécurité !Au programme :Présentation du modèle à réaliser, choix des couleurs, apprentissage ou révisions des techniques et mailles à utiliser, mise en forme de la chauve-souris.Tout le matériel de la réalisation est fourni. Les crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre la laine….sont prêtés durant le cours. Si vous avez vos crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre pour la laine vous pouvez venir avec. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !Ce modèle s’adresse à des personnes qui ont déjà fait un peu de crochet : nous allons utiliser des mailles serrées, des mailles en l’air, assembler plusieurs morceaux ensembles.À partir de 11 ans.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/chauve-souris-kawai-a-partir-de-debutant-niveau-2